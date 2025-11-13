北京市の北部エリアでオーロラを観測

太陽フレアにともなう磁気嵐の影響で12日、北京市の北部エリアで肉眼で薄いピンクやほのかな緑に見えるオーロラが観測された。

磁気嵐は12日午前8時ごろから発生した。磁気嵐の原因となるのは、太陽のプラズマ粒子放出で、それが地球の南極・北極の高層大気と衝突して発光し、オーロラとなる。

中国では今後3日間、オーロラが発生しやすい状態が続くと見られている。北方エリア、特に北緯40度より北部（標高が高い場合、北緯35度ほどでも観測できる可能性あり）に住んでいる人は、夜に北の空を眺めるとオーロラを観測したり、カメラやスマホを使って撮影したりできるかもしれない。その際は、街灯などの明るい場所をできるだけ避けるようにしよう。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年11月13日