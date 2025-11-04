中国最北のスキー場で初滑り　今冬の氷雪観光が幕開け

漠河北極スキー場でスキーを楽しむ観光客（写真は取材先からの提供）。

黒竜江省漠河市北極村で11月1日、黒竜江省大興安嶺地区第4回極地森林アイス・スノーカーニバル開幕式および漠河北極スキー場の2025-2026シーズン初滑りイベントが行われた。同スキー場には観光客やスキーヤーが次々とやってきて、黒竜江の今冬の氷雪観光が幕を開けた。新華社が伝えた。

同スキー場は中国最北にあり、緯度が最も高く、そのスノーシーズンが11月初から翌年の4月中下旬までと、半年に達し、スノーシーズンが最も長い屋外スキー場となる。観光客はスキーやスノーアクティビティを楽しめるだけでなく、森林と雪原の壮大で美しい眺めを堪能することもできる。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年11月4日