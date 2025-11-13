2024年度上海市外資系企業トップ100ランキングが発表

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

2024年度上海市外資系企業トップ100ランキングが12日、上海市で発表され、米国企業のランクイン数が最多となった。

上海市外商投資協会の黄峰会長は同日行われた発表会の中で、ランク入りした企業に関する状況を説明した。24年度には、計265社の外資系企業が売上高・輸出入総額・納税額・雇用創出の4部門における上海市外資系企業トップ100リストに選出された。4部門すべてにランク入りした企業は9社、3部門にランク入りした企業は25社、2部門にランク入りした企業は58社あった。

トップ100企業の地域分布を見ると、半数以上の企業が浦東新区に設立されており、計149社となった。そのうち128社は中国（上海）自由貿易試験区で登記されていた。投資国・地域別では、米国企業が前年より4社増の87社で首位に立った。産業別では、トップ3に卸売・小売業、製造業、リース・ビジネスサービス業が並んだ。

ミシュラン中国法人の呉俊毅副総裁はランク入りした企業を代表し、「上海が投資環境の最適化を持続的に進めていることが、外資系企業に広大な発展の可能性をもたらした。ミシュランは引き続き上海に根ざし、協力パートナーと共に、中国の経済・社会の発展にさらなる貢献をしていく」と発言した。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年11月13日