農民を豊かにする小さなミカン　貴州省独山

貴州省黔南布依（プイ）族苗（ミャオ）族自治州独山県下司鎮三興村の金秋砂糖橘栽培拠点では、ここ数日、面積約67ヘクタールに栽培されている「砂糖橘」（砂糖のように甘いとされる柑橘類の一種）が収穫期を迎え、果樹農家は市場へ出荷するために、その収穫に勤しんでいる。中国新聞網が伝えた。

土壌と気候、産業基盤などの好条件に恵まれた下司鎮では、約267ヘクタールのミカン畑で砂糖橘が栽培されており、生産量は約6千トン、生産額は4800万元（1元は約21.8円）に達する。この小さなミカンは「富をもたらすフルーツ」として、現地住民の収入増を効果的に牽引し、農村振興に貢献している。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年11月13日