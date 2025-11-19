「北京前門グルメフェス・第3回シルクロードグルメ文化フェス」が開幕

「中軸前門・中国 FUN」前門グルメフェスティバルおよび第3回シルクロードグルメ文化フェスティバルが11月16日、北京の前門商業エリアで開幕した。中国新聞網が伝えた。

北京前門グルメフェスは、開催場所が前門に固定されているグルメフェスティバル。今回のフェスには、無形文化遺産に登録されている数多くの老舗やネットで人気のシャオチー（軽食）が集まったほか、中国で「空飛ぶ薄焼きパン」として有名なインドの「チャパティ」やパキスタンの炊き込みご飯「プラオ」など、シルクロードの異国情緒あふれるグルメも登場した。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年11月19日