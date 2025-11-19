工業・情報化部「2027年までに約200カ所の高水準デジタル産業パークを整備」

中国工業・情報化部（省）は18日、「高水準デジタル産業パーク建設ガイドライン」を公表し、2027年までに約200カ所の高水準デジタル産業パークを整備する目標を掲げた。中国新聞社が伝えた。

同ガイドラインによれば、高水準デジタル産業パークは、国務院または省級（自治区・直轄市）人民政府（新疆生産建設兵団を含む）が設立を承認した、製造業および生産サービス業を主導産業とする各種産業パーク、またはパーク内の特徴的な産業パーク（いわゆる「パーク・イン・パーク」）において建設される。

ガイドラインは発展目標として、2027年までに約200カ所の高水準デジタル産業パークを整備し、パーク内の一定規模以上の工業企業（年売上高2000万元以上の企業）のデジタルトランスフォーメーションを全面的にカバーし、パークの管理・サービスのデジタル化レベルを大きく向上させ、再現・普及可能なデジタル化・スマート化によるパーク発展モデルを複数形成し、パークの発展の質と効率を著しく高めることを掲げている。

ガイドラインはさらに、高水準デジタル産業パークが建設完了後に達成すべき基準を詳細に示している。すなわち、産業デジタル化レベルが高く、インダストリアル・インターネットの応用が産業パーク内のすべての業界をカバーし、一定規模以上の工業企業のデジタル化カバー率が100％に達すること。専門サービスの品質が高く、パークのデジタル化生産サービスの応用が一定規模以上の工業企業を100％カバーすること。運営管理の効率が高く、パーク資産管理、経済運営モニタリング、グリーン・低炭素発展、安全・緊急管理など主要なプロセスをカバーするデジタル運営管理システムを構築すること。インフラ水準が高く、ダブルギガビットネットワークのカバー率が100％に達し、演算能力インフラの効果的な配備と応用が実現されることだ。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年11月19日