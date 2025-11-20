香港特区のドローンショーで全運会の感動のシーンを再現！

「中華スポーツ精神頌歌IN第15回全国運動会（全運会）」の一連のイベントが今月18日、香港特別行政区の湾仔(ワンチャイ)海浜公園で行われた。新華社が伝えた。

夜には、ドローン1200機を使ったドローンショーが行われ、美しい夜景が広がる維多利亜港（ビクトリアハーバー）の夜空に、剣を持ったフェンシングの選手やダンクシュートを決めるバスケットボール選手、的を狙うアーチェリーの選手、バトンタッチをするリレーランナーなど、全運会の感動的なシーンが次々と描き出された。そして、共同で全運会を開催する粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、澳門＜マカオ＞両特別行政区によって構成される都市クラスター）の団結力が表現された。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年11月20日