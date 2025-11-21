2026年度大学卒業生は1270万人の見込み

教育部（省）はこのほど、「統計によれば、2026年の全国の普通大学卒業生は前年比48万人増加の1270万人に達する見込み」と発表した。中央テレビニュースが伝えた。

同部では、各地域の大学が「2026年度大学卒業生就職機会拡大・質向上行動」を展開するよう計画。▽就職促進政策の実施推進▽就職先の安定・拡大の強化▽起業による就職機会創出への支援▽産業・教育融合による需給のマッチングの深化▽重点クラスターの困難解決・最低保障の着実な実施など各方面に持続的に注力し、大学卒業生が質の高い十分な就職機会を得られるようバックアップしていく計画だ。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年11月21日