【新職業】眠っている遊休品に息を吹き込む出張買取エンジニア

中古品取引プラットフォームの出張買取エンジニアである姜明さんの仕事は、利用者の家まで足を運んで、遊休電子機器を査定し、買い取ることだ。便利な出張買取サービスは、遊休品のリサイクルを促し、より多くの人がリサイクル経済について理解し、それに参加するきっかけとなっている。

姜さんが所属する企業の買取ネットワークは、中国の約300都市の1300区・県をカバーしている。買い取りできる品物のジャンルは、スマホ・デジタル機器やスポーツ・レクリエーション、家電、バッグ・アクセサリーなどで、その品目は200種類以上に達している。「眠っていた」遊休品は、出張買取エンジニアの手により新たな息が吹き込まれ、「リサイクル資源」となる。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年11月18日