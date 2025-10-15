中国の「中央機関とその直属機関の公務員試験」の受験者年齢が38歳に引き上げ
人民網日本語版 2025年10月15日15:40
中国で中央機関とその直属機関の2026年度公務員採用試験の申し込みが15日午前8時に始まった。今年の採用試験では、計3万8100人の採用が予定されている。
「中央機関とその直属機関の2026年度公務員採用試験公告」によると、今回は年齢の上限が「35歳以下」から「38歳以下」に引き上げられている。
これまで同試験の年齢制限は18歳以上、35歳以下だった。例えば、2025年度の公告は、「申し込み者は1988年10月から2006年10月の間に出生した者とする。卒業見込み大学院生（修士課程、博士課程）については、40歳以下（1983年10月以降生まれ）とする」としていた。
しかし、2026年度の公告は、「申し込み者の年齢制限は18歳以上、38歳以下（1986年10月から2007年10月の間に出生した者）とする。2026年度の卒業生見込み大学院生（修士課程、博士課程）については、43歳以下（1981年10月以降生まれ）とする」としている。
このように、受験者の年齢の上限が35歳から38歳に引き上げられ、卒業見込み大学院生（修士課程、博士課程）については、40歳から43歳に引き上げられた。（編集KN）
