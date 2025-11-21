「文化財のお医者さん」を育成　甘粛省

甘粛省蘭州市にある蘭州職業技術学院で11月20日、文化財修復・保護を専攻する学生が、元代の壁画である永楽宮「朝元図」をもとに同校の学生が共同で完成させた模写作品を見学した。中国新聞網が伝えた。

同校の文化財修復・保護専攻は、甘粛省で初めて開設された文化財修復・保護の専門課程。同専攻の新設によって、甘粛省の高等職業教育における同分野の空白が埋められた。陶磁器や金属、紙の書画・文化財などの保護に焦点を当て、甘粛の彩陶を特色とする「彩陶芸術と制作」、「陶質文化財保護」および敦煌芸術を特色とする「敦煌彩塑」や「敦煌鉱物顔料彩絵」などの実習科目が設けられ、地域文化の特色を専門分野の差別化による発展と結びつけている。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年11月21日