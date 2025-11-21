2025量子科学技術・産業大会が開幕　多数の重要成果が発表

2025量子科学技術・産業大会が20日、安徽省合肥市で開幕し、量子科学技術および産業分野における重要成果が開幕式で集中的に発表された。中新社が伝えた。

今回発表された量子科学技術の重要成果は、以下の通り。

（1）超伝導量子計算分野：「祖沖之3号」が「量子計算優位性」の記録を更新。

（2）中性原子量子計算分野：研究チームがAIを活用し、2024個の原子による欠陥のない配列制御を実現。

（3）光量子計算分野：光量子チップ上で初めて多ビットの連続変数量子もつれを実現。

（4）量子通信分野：1万2900キロメートルをまたぐ大陸間衛星--地上間量子鍵配送が新記録を達成。

（5）量子精密測定分野：新たな物理現象を探索する検出限界を17桁向上させた。

今大会は「量子百年・AIが切り開く未来」をテーマに、出展企業が117社に上り、参加者規模、企業数、展示規模はいずれも過去最高を更新した。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年11月21日