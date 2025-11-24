中国と日本を結ぶ国際線のうち12路線が完全運休へ

中国の交通関連情報を取り扱う「航班管家DAST」のデータによると、11月24日午前10時の時点で、中国と日本を結ぶ国際線のうち、すでに12路線の完全運休が決まっている。モニタリングデータによると、今後1週間の中国から日本に向かう国際線の運休率は11月27日の時点で21.6％に達し、ここ1ヶ月で最も高くなっている。運休率が最も高いのは、天津浜海国際空港と関西国際空港を結ぶ国際線で65.0％。以下、南京禄口国際空港と関西国際空港を結ぶ国際線が59.4％、広州白雲国際空港と関西国際空港を結ぶ国際線が31.3％、上海浦東国際空港と関西国際空港を結ぶ国際線が30.1％となっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年11月24日