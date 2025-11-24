「大規模言語モデル」「AIエージェント」が2025年度科学普及トレンドワードトップ10に選出

11月21日の2025年全国科学普及創作大会において、中国科学普及作家協会が2025年度の科学普及トレンドワードトップ10を発表した。それは、全国科学普及月間、科学者精神、大規模言語モデル、低空経済（低空域飛行活動による経済形態）、人型ロボット、AIエージェント、イノベーション文化、産業遺産、シナリオイノベーション、SF産業。人民網が伝えた。

この10語は、科学技術、文化・社会といった次元から、2025年における中国の科学普及事業の発展、最先端科学技術の動向、科学コミュニケーションと社会文化の融合に関する全体的な状況と中核的な方向性を総合的に描き出している。

2025年には、ChatGPT、DeepSeek、豆包（Doubao）などの大規模言語モデル製品が、科学研究、日常業務、さらには各産業の応用シナリオで重要な役割を果たし、科学普及を個性化・カスタマイズ化・インタラクティブ化の方向へと押し進めている。また、「低空経済」は2024年3月に「政府活動報告」に盛り込まれ、2025年10月には「中共中央の国民経済・社会発展第15次五カ年計画の策定に関する提案」に盛り込まれ、「戦略的新興産業の融合・集約型発展の深化・推進」の重要な内容となっている。SF産業に関しては、2025年には、北京、深セン、成都などでは関連政策が打ち出され、各種の特徴的な高品質製品の開発を支援し、中国のSF産業の質の高い発展を強力に推進している。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年11月24日