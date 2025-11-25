外国人の間で中国で伝統衣装を着て写真撮影が人気に

資料写真

近ごろ、中国で中国風フォトシュートをする流れが海外まで広まっている。海外のソーシャルメディアでは、外国人観光客が中国の伝統衣装を身に着けた美しい写真をあちこちで見られるようになっている。

米国のブロガー「@vivinqiang721(ハンドルネーム)」さんは、ソーシャルメディアに、中国で伝統衣装を着て写真を撮影したことを、動画付きで投稿したところ、たくさんの「いいね！」を獲得した。

彼女は江蘇省南京市で、「民国風」の写真を撮影。薄いパープルの改良型チャイナドレスを着て、髪も「手推波浪」と呼ばれるレトロな手作りウェーブヘアスタイルに、メイクリストに仕上げてもらい、耳にもレトロなイヤリングで飾るなど、民国時代の女性に完全になりきった。その写真を見ると、まるで一瞬にして過去の時代にタイムスリップしたようだ。

彼女にとって最も「サプライズ」だったのは、初めから最後までプロフェッショナルな撮影指導が提供されたことだったという。例えば、彼女の雰囲気や服のスタイルに合わせて、どのように立つか、どのように座るか、目線をどこに向けるか、手をどのように置くかなどを、手取り足取りレクチャーしてくれるスタッフがいたという。

また、カメラマンも写真写りが最も良くなるように、根気強く指示してくれたため、どの写真も映画ポスターのような出来上がりとなっている。

外国人観光客は中国の伝統衣装を着て、いろんな場所で、いろんな中国スタイルの写真を撮影することができるようになっている。例えば、クラシックで洗練された仙侠スタイルやエレガントでゴージャスな雰囲気を漂わす宮廷スタイル、温もりと詩趣に富む江南水郷スタイル、そして伝統の要素と現代のファッションを組み合わせた新中国スタイルの写真などがある。

こうした「中国スタイル」の写真・動画は大きな話題となり、コメント欄には、驚きや羨ましいというコメントであふれている。

海外のネットユーザーからは、「自分の最も素敵な一面を引き出してもらった」と喜ぶ声や、「こんなに素敵な写真が撮れたら、プロフィール写真にして皆に見せたい」といったユニークな声が寄せされている。

外国人にとって、「中国スタイル」の写真は「素敵な写真」にとどまらず、それを撮影しながら没入型で文化を体験する旅を楽しむことができる。それこそが、「素敵な体験」が架け橋となった「最も素晴らしい」文化交流と言えるかもしれない。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年11月25日