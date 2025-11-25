キノコのようにずらりと並んでいるのは布団！？
人民網日本語版 2025年11月25日13:34
寒い冬の週末には、出かける以外に何をすればいいのだろう。あるネットユーザーが最近、団地の空き地に布団がずらりと干されている画像をソーシャルメディアに投稿し、話題となっている。画像を見ると、ひっくり返した傘の上に布団が干されており、その様子はまるでカラフルなキノコが並んでいるように見える。
そのコメント欄には、手すりや草地、トレーニングマシンなど、様々な場所で布団を干したことがあるというコメントが数多く寄せられていた。晴れた日になると、日光が当たるいろんな場所にカラフルな布団がずらりと並ぶ。
「干したばかりの布団で寝ると、まるで雲の上にいるような気分になる」と言う人がいるように、夜になって、昼間干した布団を掛けると、心も体もポカポカになり、太陽の温もりを感じることができる。（編集KN）
傘をひっくり返して干された布団で日向ぼっこするネコ
「人民網日本語版」2025年11月25日
