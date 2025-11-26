仏・ボーヴァル動物園のパンダ「歓歓」と「圓仔」が無事帰国

中国動物園協会とフランスのボーヴァル動物園は2012年から、ジャイアントパンダ保護国際協力プロジェクトを展開している。双方の友好的な話し合いと入念な準備を経て、メスのパンダ「歓歓（ファンファン）」（2008年8月生まれ）とオスのパンダ「圓仔（ユエンザイ）」（2008年9月生まれ）が26日、中国に返還された。2頭の間に生まれた双子の「歓黎黎（ホワンリーリー）」と「圓嘟嘟（ユエンドゥドゥ）」は、プロジェクトが終了する2027年1月まで、同動物園で飼育されることになっている。

北京時間今月26日午前7時17分、フランスのボーヴァル動物園で飼育されていた「歓歓」と「圓仔」は、無事に成都双流国際空港に到着した。その後、成都ジャイアントパンダ飼育研究基地の隔離検疫場に移され、少なくとも1ヶ月の隔離検疫を受けることになっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年11月26日