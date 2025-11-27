【音声ニュース】初の緊急打ち上げ！宇宙船「神舟22号」の打ち上げが成功

北京時間11月25日午後0時11分、宇宙船「神舟22号」を搭載したキャリアロケット「長征2号F遥22」が酒泉衛星発射センターで打ち上げられた。約10分後、宇宙船はロケットから切り離され、予定軌道に入った。打ち上げミッションは無事成功した。

「神舟22号」は無人状態で、宇宙食、宇宙医薬品、新鮮な果物と野菜、そして有人宇宙船「神舟20号」の舷窓のひび割れに対応するための処理装置、宇宙ステーションに必要な予備品などが搭載されている。

今回のミッションは、中国の有人宇宙事業開始から38回目の打ち上げであり、長征シリーズロケットの610回目の飛行であり、中国の有人宇宙事業初の緊急打ち上げミッションでもある。

「人民網日本語版」2025年11月27日