中国西北部初の市内免税店が西安にオープン　陝西省

中国西北部で初となる市内免税店「西安市内免税店」が11月26日、陝西省西安市鐘楼商業圏にオープンした。新華網が伝えた。

同免税店は、免税商品エリアと有税商品エリアに分かれている。免税商品エリアでは、コスメ・腕時計・ジュエリー・輸入酒・バッグ・電子製品などの商品を、有税商品エリアでは、トレンドトイ・中国流行コスメ・アウトドア用品・無形文化遺産工芸品・陝西省の文化クリエイティブグッズなどを網羅している。有効な出入国（境）証明書を所持し、かつ60日以内（60日を含む）の出国航空券または国際クルーズ船の乗船券を購入済みの旅行客は、同免税店で免税対象物品への免税が適用される。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年11月27日