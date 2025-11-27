今冬初の「氷雪観光列車」の運行開始　黒竜江省

黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市の哈爾浜駅で11月26日、観光客300人以上がY783号観光列車「悠享竜江・銀旅号」に乗車し、6日間にわたる「最北の地を目指す」旅に出発した。新華網が伝えた。

この列車は、中国鉄路哈爾浜局集団有限公司が今冬初めて運行する高いクオリティを誇る氷雪観光列車。氷雪観光商品シリーズの重要な構成要素として、「スローツーリズムと踏み込んだ体験」をコンセプトに据え、テーマに基づいた内装、文化に関する解説、交流イベントなどを通じて北国の風情を表現し、「移動する文化ランドマーク」を構築し、冬季観光をさらに促進させ、氷雪経済に新たな活力を注入することを目指している。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年11月27日