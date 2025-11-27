長江下流の新たな渡江ルートとなる南京新生圩長江大橋が完成・開通　江蘇省

江蘇省南京市の新生圩長江大橋が、5年余りにわたる建設期間を経て、26日午前9時、完成し、開通した。これにより、同市が擁する長江にかかる橋梁は8本となった。中国新聞網が伝えた。

南京新生圩長江大橋プロジェクトは、全長約13.17キロメートルで、うち長江を渡る主橋の主径間は1760メートル。主線の設計時速は80キロメートル、双方向6車線で、都市快速道路の基準に基づき、建設されている。

開通後、南京の市街地から江北新区までの通行時間はこれまでの1時間からわずか10分ほどに短縮され、南京の長江幹線の渡江能力の向上と地域道路網の整備にとって重要な意義を備えている。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年11月27日