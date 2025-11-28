建設が進む哈爾浜氷雪大世界の「スーパーアイススライダー」　黒竜江省

黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市にある哈爾浜氷雪大世界では11月27日、「スーパーアイススライダー」の建設が進められていた。中国新聞網が伝えた。

哈爾浜氷雪大世界は今年、万里の長城の防壁とのろし台の要素をスーパーアイススライダーに取り入れ、スライダーの「スピードとスリル」と長城の「果てしなく続く雄大さ」を深いレベルで融合させて、北国の氷と雪の壮大な美しさを全面的に表現する。哈爾浜氷雪大世界の園内では現在、吊上げ作業や運搬、切断の作業が進んでおり、建設用車両が忙しなく行き交っている。今後、約1万人の建設作業員が各種建設作業に順次携わる予定だという。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年11月28日