「釣魚島の帰属」に関し日本が「証拠」示す 中国外交部がコメント
人民網日本語版 2025年12月01日16:57
外交部（外務省）の林剣報道官は1日の定例記者会見で、「日本政府はこのほど、釣魚島に関する日本側の不法な主張を証明するために、東京の領土・主権展示館にいわゆる『尖閣諸島の領土編入』を証明する歴史文書を3件追加した。これについてコメントは」との質問に対し、「釣魚島及びその附属島嶼は古来、中国の固有の領土であり、釣魚島の主権帰属の歴史的経緯は明確であり、極めて確かな法理的根拠がある。その証拠には、日本国内の外交文書・地図や歴史学者の文章も多く含まれる。日本は苦心して断片的な資料を自分に都合よく解釈して引用しており、全く説得力のないいわゆる歴史資料は、まさに日本側の不法な主張が根本的に成立しないことを証明している」とした。（編集LX）
「人民網日本語版」2025年12月1日
注目フォトニュース
関連記事
- 外交部「中国の海洋科学調査船による釣魚島周辺での活動は完全に中国の主権の範囲内の事」
- 中国の釣魚島領海に不法侵入した日本船に中国海警局が法に基づき退去警告
- 外交部「日本側の理不尽な抗議を拒否し、反対に申し入れ」
- 中国の釣魚島領海に不法侵入した日本漁船に中国海警局が法に則り退去警告
- 日本の民間機による中国・釣魚島領空侵入に外交部が厳正な申し入れ
- 中国の釣魚島領海に不法侵入した日本船に中国海警局が退去警告
- 中国海警局艦艇編隊が中国の釣魚島領海を巡航
- 中国海警局艦艇編隊が中国の釣魚島領海を巡航
- 中国の釣魚島領海に不法侵入した日本船に中国海警局が法に則り退去警告
- 中国の釣魚島領海に不法侵入した日本船に中国海警局が法に基づき退去警告
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn