外交部「日本側の理不尽な抗議を拒否し、反対に申し入れ」

外交部（外務省）の毛寧報道官は18日の定例記者会見で、中国海警船の釣魚島周辺海域進入に対する日本の抗議に関する質問に答えた。

【記者】報道によると、中国の海警船4隻が11月16日朝、釣魚島周辺海域に進入したことを受け、日本の木原稔内閣官房長官は17日の記者会見で、外交ルートを通じて厳重に抗議したことを明かした。これについて中国側のコメントは。

【毛報道官】釣魚島及びその附属島嶼は中国の固有の領土であり、中国海警船が中国の領海で巡航・法執行を行うことは正当かつ合法であり、当然の事である。中国は日本の理不尽な抗議を受け入れず、即座にこれを拒否し、中国側から反対に申し入れを行った。中国は日本に対し、中日の四つの原則的共通認識を厳守し、中国の領土主権を尊重し、中国海警船の巡航と法執行を妨害せず、事態のさらなる悪化を招くいかなる措置も取らないよう要求した。（編集AK）

「人民網日本語版」2025年11月18日