高原空港に初就航！C919国産大型機が上海-蘭州定期路線に

東方航空が運航するMU9179便が12月1日、標高1948.7メートルの地点にある甘粛省蘭州中川国際空港に着陸した。これは、国産大型C919型機による上海と蘭州を結ぶ定期路線が就航されたことを意味する。また東方航空がC919型機を使用して高原空港にフライトを運航するのは、今回が初めてとなる。中国新聞網が伝えた。

同フライトはC919型機による蘭州への初就航でもあり、「シルクロード」沿線の重要拠点都市である蘭州にC919型機による定期運航が始まったことで、西部地域の対外開放がいっそう加速し、国産大型機による運航ネットワークの構築が促され、C919型機の飛行データがさらに蓄積され、国産大型機の性能の継続的な向上のための強固な基盤が構築されることになる。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月2日