免税政策アップグレード実施初月、海南島離島免税ショッピング額は23.8億元に

海南省の海口税関のまとめた統計によると、海南「離島免税」政策アップグレード実施開始から最初の1ヶ月となる2025年11月1日から30日までの離島免税購入額は前年同期比27.1％増の23億8000万元（1元は約22.0円）に上り、購入された商品点数は190万5000点となった。政策実施1ヶ月目は、順調かつ秩序ある運営が続き、初期段階の消費牽引効果が見られた。

そのうち新政策で新たに免税対象となったペット用品、携行可能な楽器などの品目（小型家電、電子消費財を含む）は商品7597点が購入され、その売り上げは1300万元、中国の国産商品は計126点が購入され、その売り上げは39万1000元に達した。

購入者層別に見ると、出国する旅客による免税商品の購入は4100点、その購入額は906万3000元、島内住民の「購入後即受け取り」による購入は1万3903点、その購入額は1080万8000元に達した。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月3日