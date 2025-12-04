【音声ニュース】ペットを飼う中国の若者は約2000万人　関連する雇用は30％増加

ペットを飼う中国の若者は約2000万人 関連する雇用は30％増加

中国の今どきの若者が小動物を好むことはすでに周知の事実となっている。例えば、最近では動物のキャラクターがたくさん登場するアニメーション映画「ズートピア2」が、中国における総興行収入の過去最高記録を更新した。また、今年に入り、ペット経済関連の雇用が急増している。

ある求人関連サービス企業のデータによると、今年1-9月期に求人数の増加幅が最も大きかった職種トップ10のうち、ペット経済関連の職種がマシンラーニングエンジニアに続く2位で、増加幅は30.4％だった。ペット経済関連の雇用が急増している背景には、中国のペット経済の爆発的成長がある。中国のペット市場の複合年間成長率は13.3％となっており、世界で成長が最も速いペット市場となっている。

ある研究機関によると、2000年以降生まれの「00後」世代が中国のペット市場成長の新たな牽引力となっている。2024年、ペットを飼っている「00後」は前年比164％増の約2000万人に達したと見られており、ペットを飼っている人全体に占める割合は25.6％、浸透率は24％に達している。現在、ペット1匹当たりの年間平均消費額は2419元に達している。ペットを飼っている「00後」は、「子供の世話をするかのようにペットを飼う」傾向があり、オーダメイド型のペット用品、ペット医療、保険、ペットの美容、撮影、ペットの交流活動などのニーズが高まっている。

「人民網日本語版」2025年12月4日