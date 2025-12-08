三亜市初の海底トンネルの海底部での初貫通が無事完了　海南省

海南省三亜市で建設が進められている海南自由貿易港の重点プロジェクトである「三亜河口トンネルプロジェクト」で12月5日、海底部での初貫通工事が無事完了した。新華網が伝えた。

同プロジェクトは、三亜市で初めてとなる海底トンネル工事で、トンネルの全長は3.118キロメートル。完成後は、三亜河口両岸の交通の面におけるボトルネックを完全に解消し、エリア内の移動時間がこれまでの30分から5分以内に短縮され、三亜市の「東西の連動と南北の相互接続」という空間発展構造がより最適化され、海南自由貿易港のさらなる発展に有利な条件を提供することになる。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月8日