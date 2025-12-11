【音声ニュース】氷雪シーズン迎えた哈爾浜で採氷フェスティバル

第6回哈爾浜氷雪フェスティバル会場で、採氷する「採氷漢子」を率いて初めて採氷した氷を運搬する「氷の親方」（12月7日撮影・張涛）。

黒竜江省哈爾浜市の松花江畔で12月7日、第6回哈爾浜採氷フェスティバルが開幕した。初めて採氷した氷を「氷の親方」の指揮のもと、採氷作業員たちが運ぶ採氷セレモニーや民族体験イベントなどが行われ、多くの市民や観光客が参加した。これにより、「氷の都」と呼ばれる哈爾浜の採氷シーズンが始まった。

採氷作業員たちが松花江から切り出した質の良い氷は、世界最大の氷雪テーマパークである「哈爾浜氷雪大世界」などに次々と輸送され、氷の彫刻や氷の建造物などの制作に使われる。

「人民網日本語版」2025年12月11日