一枚の茶葉が支える百億元超の抹茶大市場

中国という大市場の広大な空間と強靭な活力は、様々な消費シーンを通じて、多くの小さな商品を産業発展の原動力へと変え、大規模な産業を生み出している。

一枚の茶葉が、どれほどの価値を生み出すか。答えは150億元（1元は約22.2円）だ。魏晋時代に源を発し、宋代に盛んになった「抹茶」の原料となる緑色の茶葉は、千年の歳月を経て、今や百億元超の市場を形成するだけでなく、中国を世界最大の抹茶生産国にしている。中国の抹茶輸出量は今年上半期（1-6月）だけで、すでに昨年一年分を上回った。

貴州省貴陽市に新しくオープンした抹茶店では、点茶師が茶を点てており、その極めて観賞性の高い手法が多くの消費者を魅了している。抹茶は、蒸した茶葉を原料とし、殺青、乾燥、石臼挽きを経て作られる微細な粉末状の茶で、その起源は魏晋期に遡り、唐宋期に流行した。

この抹茶店では、従来のティードリンク以外に、抹茶ラテ、抹茶ケーキ、抹茶月餅など様々な製品がカウンターに並んでいる。オープン後すぐに大人気となったことで、店主は大いに自信を高め、2号店のオープンも日程に上っている。

今年新たにオープンした抹茶店は、貴陽だけで80店を超え、貴州産抹茶を使用している登録飲食ブランドはすでに全国で100社を超える。今後3～5年で、ティードリンク市場における抹茶の使用量は、年平均60％の伸びが見込まれる。

抹茶市場は飲料や焼き菓子だけでなく健康食品へと拡大し続けており、それによって抹茶産業の持続的な高度化も促している。

今年1～9月、貴州産抹茶の輸出量は前年同期比で倍増した。現在、中国産抹茶は50数ヶ国に輸出されており、2025年の抹茶販売量は2500トンに達し、生産額は7億5000万元を突破する見通しだ。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月10日