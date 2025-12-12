出入国する小包の通関効率アップで高い質の発展を後押し　湖南省長沙

中国郵政集団有限公司湖南省分公司は数年前から、長沙臨空経済モデル区と税関、通関地の各当局と協力し、国際郵便と国際速達、越境電子商取引（EC）という3種類の業務のワンストップ式通関（略称、「郵快跨」業務）を実現している。これにより、革新的な「越境ワンロック」快速通関ルート（長沙-香港）を打ち立て、出入国する小包の通関効率アップを実現し、1日平均処理能力を5万件から30万件まで向上させ、越境EC企業の総合運営コストを大幅に削減している。新華網が伝えた。

統計データによると、今年の1月から11月までの期間、長沙国際郵便互換局を経由して出入国した「郵快跨」小包は累計344万件を上回り、申告総額は1億ドル（1ドルは約155.7円）を超えた。「越境ワンロック」を利用した車両台数は延べ582台、貨物の総価値は5億9千万元（1元は約22.1円）にそれぞれ達した。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月12日