陝西省初の「長安・天路」西蔵行き定期貨物列車が運行開始

西蔵（チベット）行き定期貨物列車「長安・天路」X385号が12月11日、食品・日用品・建築資材などの貨物30両分を積載し、陝西省西安市の西安国際港駅から、西にある西蔵自治区の拉薩（ラサ）と日喀西（シガツェ）を目指して出発した。2024年10月21日に陝西省が初めて西蔵行き快速都市間定期貨物列車を開通して以来、運行本数は延べ163本に達している。西安鉄路局は11日、西蔵行き定期貨物列車X385号の運行が1年以上にわたり安定的に続いたことから、このブランドを正式に発表。西蔵行き定期貨物列車「長安・天路」と命名し、西安と拉薩・日喀西間の都市間の「地点から地点へ」および「トラックから鉄道への転換」を実現する快速貨物列車を目指すことを明らかにした。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月12日