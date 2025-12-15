中国の映画興行収入　2025年はすでに500億元突破

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

中国国家電影（映画）局の統計によると、2025年12月13日14時30分現在、中国の映画興行収入は500億300万元（1元は約22.1円）に達し、動員数は延べ11億9400万人となっている。そのうち中国国産映画の興行収入は409億5200万元で全体の81.90％を占める。

興行収入が1億元を超えた50作品のうち、中国作品は33本、海外作品は17本だった。興行収入ベスト5は、「哪吒之魔童閙海（ナーザの魔童大暴れ）」、「唐探1900（Detective Chinatown 1900) 」、「ズートピア2」、「南京照相館」、「731」だった。

全体として見ると、今年の中国作品は題材が多様で、ジャンルが豊富になり、中国の国策を反映した「主旋律映画」やアニメ映画などが映画市場を大いに盛り上げ、多くの観客の精神生活・文化生活を豊かにし続けた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月15日