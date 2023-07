統計データによると、7月15日午前7時現在、夏休み映画の興行収入が80億元(1元は約19.4円)を突破した。毎年、映画市場にとって重要なシーズンである夏休み、今年は国内作品が好調をキープし、サスペンス映画「消失的她(Lost in the stars)」、ドラマ映画「八角籠中(Never Say Never Octagonal)」、アニメ映画「長安三万里(Chang An)」、「封神第一部:朝歌風雲(Creation of The GodsⅠ:Kingdom of Storms)」などの作品は注目が高まる一方で、観客に多様化した映画視聴体験を提供している。

写真提供・灯塔専業版

(編集KS)

「人民網日本語版」2023年7月17日