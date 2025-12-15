香港初の中医学病院が段階的サービスをスタート

このほど開院した香港特別行政区で初めての中医学総合病院であり、新界エリア将軍澳に位置する香港中医学病院は、11日から段階的サービスをスタートさせた。初年度は受診、日帰り入院、臨床支援サービスを提供し、2030年末までに400床あるベッドの全面的使用と年間延べ40万人の受診者の受け入れを実現する計画という。同病院には内科、外科、婦人科、小児科、整形外科、鍼灸科の6つの中医学診療科が設けられているほか、各専門の枠を越えて中医学の医師、西洋医学の医師、看護師、中医薬と西洋薬の専門家、その他の医療専門職が連携するチーム医療体制が取られている。また西洋医学の診断・治療施設が併設され、中医薬・西洋薬薬局、放射線診断部門、内視鏡センター、中央化学検査室、小型手術室、集中治療室、陰圧隔離室なども導入されている。中国新聞網が伝えた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月15日