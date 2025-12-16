外交部「731部隊の人道に対する罪には動かぬ証拠があり否認は許されない」

中央公文書館が13日、ロシア側から中国側に引き渡された、ソ連による中国侵略日本軍731部隊への尋問に関する機密解除文書を公開したことについて、外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は15日の定例記者会見で、「ロシア側から引き渡された文書は、中国侵略日本軍731部隊が犯した、枚挙にいとまがない人道に対する罪には動かぬ証拠があり、否認は許されないことを改めて証明している」と指摘。

「鉄のように揺るがぬ事実を前にしてもなお、日本の右翼勢力は侵略行為及び人道に対する罪の責任を力の限り否認し、さらには矮小化し、美化している。歴史の忘却は裏切りを意味し、罪責の否認は再犯を意味する。各国には、日本に対し軍国主義の負の遺産を徹底的に清算するよう促し、悲劇の再演を防ぎ、共同で第二次世界大戦の勝利の成果と戦後国際秩序を守り、苦労して得られた世界の平和と安定を維持する責任と義務がある」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月16日