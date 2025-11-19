外交部「日本軍国主義の復活を断じて許さない」

複数の日本政府関係者が最近、日本政府が自衛隊の階級名変更を検討していることを明かした。変更後の階級名では、「大佐」など旧日本軍の階級用語が復活するという。この件について、外交部（外務省）の毛寧報道官は18日の定例記者会見で、「日本右翼勢力は現在、平和憲法の束縛を突破すべく力の限りを尽くし、軍備増強の道を突き進んでいる。日本軍国主義は侵略戦争を発動し、アジアと世界に甚大な惨禍をもたらした。『戦を忘るれば必ず危く、戦を好めば必ず滅ぶ』という言葉の通り、歴史の教訓は忘れてはならず、歪曲してはならず、ましてや抹消してはならない。我々は日本軍国主義の復活を断じて許さず、それがいかなる者であれ、戦後国際秩序に挑戦することを許さず、世界の平和と安定を再び破壊することを断じて許さない」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月19日