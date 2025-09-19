映画「731」公開　外交部「歴史を鑑として平和を守るよう世界の人々に促すもの」

中国侵略日本軍第七三一部隊を題材とした映画「731」が18日、中国の映画館で公開された。今後数日内に他国でも公開予定となっている。

外交部（外務省）の林剣報道官は同日の定例記者会見で、この映画に関する質問に答えた際、「中国が中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事を盛大に挙行したのは、歴史を銘記し、烈士を追想し、平和を大切にし、未来を切り拓くことが目的だ。関連する題材の映像作品も、歴史を鑑として平和を守るよう世界の人々に促すものだ」と説明。

「中国は開かれた、包摂的で、安全な国だ。日本を含む各国の人々が観光や留学、ビジネス、生活のために中国を訪れることを歓迎する。中国は引き続き、中国に滞在する外国人の安全を平等に守っていく」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月19日