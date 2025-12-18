【音声ニュース】ドローンで船まで配達！　長江を航行する船でもデリバリー利用が可能に

動画のスクリーンショット（工人日報より）

「船に乗って十数年になるが、これまでは錨泊地で物売りの小舟を探すか、埠頭まで行って物資を調達するしかなかった。でも、今では船の上でもデリバリーが頼めるようになって、本当に便利になった」。こう話すのは、船員の白小静さん。白さんは12日、水上EC総合サービスプラットフォーム「長江匯」の微信（WeChat）ミニプログラムを利用して長江の南京区間でデリバリーを注文した時の動画を見せてくれながら、「ドローンによるデリバリー」というテクノロジーがもたらした便利さにしきりに感心していた。

この動画がSNSにアップされると、3万2000件を超える「いいね！」が寄せられた。コメント欄には、「テクノロジーが生活を変えた」といった感嘆の声のほか、「居場所をどうやって伝えるの？」、「どうやって位置を確定するの？」といった質問も続々と寄せられ、同じく船員で「自分も長江でデリバリー注文にチャレンジ中」と発信する人もいた。

今年8月、長江匯はドローンを活用したスマート物流プラットフォーム「匯閃送2.0」を開通させた。実際に利用した船員からは、「ドローンのデリバリーによって水上の物流配送の『ラストワンマイル』問題が解決された」との声が聞かれた。

江蘇長江匯科技有限公司の翟海鋒社長は、「このシステムには配達手段のスマート手配、航路プラン、5G通信、映像認識技術が集積されており、すでに常態化した運営が行われている。今年1-8月には累計2万7000回飛行し、飛行距離は約14万3000キロメートルに上り、累計約8700隻の船舶に264トンの物資を配達した。今後は、2800キロメートルに及ぶ長江の幹線水路で、船舶がどの水域に向かったとしても、そこでデリバリーを注文できるようになるだろう」と話した。

