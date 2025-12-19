2026年の「春晩」のイメージキャラクターが公開

中央広播電視総台は今月18日、午年となる2026年の「春節聯歓晩会（通称「春晩」、春節＜旧正月＞を祝う中国の国民的年越し番組）」の馬をモチーフにした4つのキャラクター「騏騏」、「驥驥」、「馳馳」、「騁騁」を公開した。生き生きとしていて、かわいらしく、意気揚々としたイメージで、春晩のテーマ「奔走する駿馬の勢いを止めることはできない」と見事にマッチしている。

イメージキャラクターは、中国のさまざまな時代の馬の典型的なイメージにインスピレーションを得ているほか、流雲紋や山雲紋といった1千年以上の歴史を誇る伝統模様が馬の体に描かれている。歴史の深みを感じさせるデザインや、全てのものが新しくなっていく時代の気概を感じさせるイメージには、「馬到成功（着手すればたちまち成功するという意味）」や「前程似錦(前途洋々)」を願う思いが込められている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月19日