蔵北高原で産地と販売のマッチングやブランド向上目指す展示即売会　西蔵

西蔵（チベット）自治区那曲市の物流園区農産物市場でこのほど、2025年第18回那曲畜産品展示即売会が開幕した。牧畜民合作社（協同組合）、畜産業者、各地のバイヤーおよび消費者など3千人以上が、市内11県・区から集まった。人民網が伝えた。

今回の即売会は、5日間の日程で開催され、計1485団体が出展した。その内訳は、協同組合（企業）が172、ファミリー牧場・畜産業者371、農牧家942で、出展規模と対象範囲は、過去の即売会をさらに上回った。会期中には、種畜取引会、ブランド推奨サロン、無形文化遺産の技術実演など各種イベントも順次開催され、「那曲ヤク」や「多瑪綿羊」といった地域ブランド製品のブランド力を多方面から紹介し、「産地と販売のマッチング・ブランド向上・文化交流」を一体化した多機能プラットフォームを構築している。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月19日