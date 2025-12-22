中国最大の海上油田　年間石油・ガス生産量が4000万トン突破

中国海洋石油集団は21日、中国最大の海上油田である渤海油田は2025年、累計原油・天然ガス生産量が4000万トンを突破して、過去最高を更新したと発表。同油田は国家のエネルギー安全保障と経済社会の質の高い発展に着実な保障を提供しているとした。新華網が伝えた。

渤海油田は中国で生産量が最も多く、規模も最も大きい主力の海上油田で、稼働中の石油・ガス田は60ヶ所以上、生産設備は200基あり、原油生産量は累計で6億トンを超えた。過去5年間の原油・天然ガス生産量の年平均増加率は5％となり、全国で増加した生産量のうち渤海油田での生産量が40％近くを占めている。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月22日