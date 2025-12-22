外国人留学生が無形文化遺産「木偶」を体験　江蘇省如皋

江蘇省如皋市にある如皋水絵園で12月19日、2025年度の外国人留学生を対象にしたイベント「悦読江蘇」シリーズの「悦読南通（如皋スポット）」イベントが行われた。

同イベントは、省教育庁が主催し、省高等教育学会留学生教育管理研究委員会が協賛し、南通大学が運営、如皋市文化広電観光局が協力して行われた。「如皋の無形文化遺産を歩き、伝統文化を体験する」をメインテーマとして、省内の16大学から約80人の教員と学生が参加した。留学生たちは、「杖頭木偶（棒操り人形）」の公演を鑑賞し、実際に人形の操り方を体験して、無形文化遺産の魅力を体験し、国境を越えた文化交流を楽しんだ。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月22日