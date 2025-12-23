1-11月、雲南省のコーヒー・関連製品輸出額が8億4000万元に　全国首位

資料写真（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

昆明税関が12月22日に発表したところによると、今年1-11月、雲南省のコーヒーおよび関連製品の輸出額は8億4000万元（1元は約22.2円）に達し、全国で首位となった。

雲南省は世界のコーヒー栽培に適した「ゴールデンベルト」に位置し、コーヒーの栽培面積と生産量はいずれも全国の98％以上を占めている。同省は中国最大のコーヒー栽培地であると同時に、取引の集散地および輸出拠点でもある。

今年1-11月、騰衝税関の管轄下で輸出されたコーヒーおよび関連製品の輸出額は前年同期比33.3％増の3432万5000元となった。輸出先はシンガポール、ベトナム、ロシア、インドネシアなど11の国・地域に及んでいる。

また、フリーズドライコーヒーやインスタントコーヒーなどの高度加工製品4.4トンが輸出され、雲南省におけるコーヒー加工製品輸出は「ゼロからの突破」を実現した。（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年12月23日