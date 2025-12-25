北京で高速道路を走るレベル3自動運転車専用プレートが発行　中国初

北京市公安局交通管理局は23日、北京市で初となる高速道路走行レベル3自動運転車の専用ナンバープレートを、北京出行汽車服務有限公司名義のスマートコネクテッドカー3台に発行した。レベル3自動運転車の専用ナンバープレートが発行されたのは中国全体でも初めてとなる。

同局の関係責任者の説明によると、今回プレートが発行されたのは北京汽車集団「極狐（ARCFOX）」ブランドのレベル3自動運転車で、全部で3台ある。この自動運転車の車種はこれまでに一連のテストを終えており、現在は条件を満たせば自動運転が実施できる段階にある。そのシステムでは、限定された条件の下で動的運転タスクを執行することが可能で、高速道路や都市の自動車専用道路で最高時速80キロメートルでの自動運転機能を実現できるという。

同責任者は、「限定された道路での自動運転機能を実現できるものの、引き続き運転席に人が乗って操作をする必要があり、緊急時には自動運転システムに代わって車両をコントロールする緊急対応の役目を果たす」と強調した。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月25日