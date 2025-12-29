人民銀行のデジタル人民元行動プラン 2026年1月1日から実施
人民網日本語版 2025年12月29日16:11
（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）
中国人民銀行（中央銀行）はこのほど、「デジタル人民元の管理サービスシステムと関連金融インフラ建設の一層の強化に関する行動プラン」を打ち出した。同プランに記された次世代のデジタル人民元の計算アーキテクチャ、管理システム、運営メカニズム、エコシステムは、2026年１月1日より実施されるという。同行が29日に明らかにした。
関連データによれば、2025年11月末現在、デジタル人民元による取引件数は累計34億8000万件、取引金額は累計16兆7000億元（1元は約22.3円）。デジタル人民元アプリを通じて開設された個人向けウォレットは2億3000万件、法人向けウォレットは1884万件に上る。中央銀行デジタル通貨（CBDC）を利用した取引をサポートするために開発されたマルチCBDCプラットフォーム「mBridge」における越境決済業務の累計処理件数は4047件、累計取引金額は人民元換算で3872億元に上り、各種通貨を利用した取引額全体に占めるデジタル人民元の割合は約95.3％となっている。（編集KS）
「人民網日本語版」2025年12月29日
注目フォトニュース
関連記事
- デジタル人民元の試験運用地域、累計取引額が14兆2000億元に
- 新たな業務プラットフォームが始動 重要な一歩を踏み出したデジタル人民元
- 中国デジタル人民元取引額が累計7兆元に 2024年6月末時点
- 広州の公共交通シーンでデジタル人民元の応用が全面的実現
- 訪中外国人向けデジタル人民元決済ガイドが登場 210ヶ国・地域のスマホによる登録に対応
- 金融要素市場初の越境デジタル人民元建て決済取引 まもなく実現
- 中国初のデジタル人民元産業パークが深センで運用開始
- 海外訪問者のデジタル人民元決済がより便利に プレチャージ機能がリリース
- オフライン・電源レスでも決済可能！デジタル人民元の新機能リリース
- 雲南でのデジタル人民元試行事業 取引額が6億元を突破
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn