「広州低空域飛行総合管理サービスプラットフォーム」が正式発表

2025粵港澳大湾区低空経済（低空域飛行活動による経済形態）の質の高い発展大会 ——「低空域運営と政府ガバナンスの近代化」に関する特別報告会が25日、広東省広州市で開催された。同会議において、「広州低空域飛行総合管理サービスプラットフォーム」が正式に発表された。中国新聞網が伝えた。

同プラットフォームは都市低空域飛行の「神経中枢」として、空域動的管理、飛行計画の「ワンストップ窓口受付」、飛行活動のリアルタイム監視といった中核機能を統合している。プラットフォームの運用開始は、広州が低空域の精密化管理と高効率サービスの分野において、重要な一歩を踏み出したことを意味する。（編集SC）

「人民網日本語版」2025年12月29日