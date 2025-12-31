校内で育てた魚2.5トンを教員・学生に大盤振る舞い　湖南省の職業技術学院

「自分たちで育てた魚は、味が格別！」12月30日、湖南省の長沙民政職業技術学院の教員や学生が微信(WeChat)のモーメンツを開けると、そこには魚に関するコメントや画像があふれていた。

12月30日、元旦を前に、長沙民政職業技術学院の池から網を引き揚げる作業員ら。画像提供：長沙民政職業技術学院

同学院では12月30日、第3回漁獲祭が開催。校内の篤行湖と呼ばれる池で、約2.5トンの魚が捕獲された。食堂では、魚料理が教員や学生に振る舞われた。魚料理には、元旦を迎えるタイミングに合わせて、ゆとりある生活を願う思いが込められている。

今回の漁獲祭で捕獲された魚のうち、最も大きかった魚の重さは23キロだった。捕獲された魚は、厳格な検査を経て学校の各食堂へと運ばれ、調理師が作った魚のスープや醤油煮込み、蒸し料理などが教員や学生に振る舞われた。

ゆとりある生活を意味する「年年有余」という四文字熟語の「余」と「魚」の発音が同じであるため、中国には魚を食べて験を担ぐ伝統的な習慣がある。学院の関係職員によると、同校もこのようなイベントを通して、教員や学生がおいしい料理を楽しむと同時に、祝祭日のムードと温かさを感じ、魚が捕獲されるところを一緒に見てその成果を分かち合い、ユニークでアットホームな新年の思い出を作ることを願っているという。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月31日