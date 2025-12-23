寒空の下で大学生が長蛇の列を作って糖葫蘆を買うワケは？

山東省東営市山東石油化工学院の門の前では最近、多くの大学生が寒風の中で1本4元(1元は約22.2円)のサンザシなどを飴がけにした中国の伝統菓子「糖葫蘆（タンフールー）」を買うためだけに長蛇の列を作っている。

実は、糖葫蘆を売っている男性・田さんの息子が今年9月、末期がんと診断され、わずか約3ヶ月後の今月2日に亡くなった。その治療費を支払うために、田さんは全ての貯金を使い果たしてしまったという。現在、家には一番上が7 歳、一番下が 4 歳にも満たない孫 2 人と孫娘 1 人が残され、さらには世話を必要とする高齢者が2人いるという。

息子が亡くなって13日目、田さんは、家族を養うために、悲しみに耐えながら、再び糖葫蘆を売り始めた。そして、近くの露店のオーナーが、田さんが直面している厳しい状況を微信(WeChat)のモーメンツで紹介し、「一人で家族を支える彼は偉大」と書き込んだ。すると、それを知った大学生や市民が続々と山東石油化工学院の門の前にやって来て、田さんが販売する糖葫蘆を購入するようになった。

寒風の中、大学生たちは1時間半列に並び、「1本でも多く売ることができれば、田さんがそれだけ早く家に帰れる」や「お釣りはいらない」と話しながら糖葫蘆を購入していた。こうした言葉には若者の善良な思いが詰まっている。

「普段の10倍以上の数の糖葫蘆が売れている」と話す田さんは、多くの人の心温まる助けを受けて、涙声になりながら、「大学生や親切な人が糖葫蘆を買いに来てくれる。中には、お金だけくれて、糖葫蘆はいらないという人もいれば、米や麺、子供の服、日用品などを届けてくれる人もいる」と話す。

生活はとても大変であるものの、田さんは、「大学生たちが列に並んで糖葫蘆を買ったり、孫が日に日に成長しているのを見ると、なんとかやっていけると感じる」とする。

田さんの息子の妻は、「幼稚園に通っている長男は、政策により費用が減額されており、次男も幼稚園の費用を減額してもらってる」としている。

あるネットユーザーは、「子供が親より先に亡くなるというのは不幸なことであるものの、人間らしい温もりに触れることができた田さんは幸運でもある」とのメッセージを寄せている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月23日