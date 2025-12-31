1000万TEU突破　広西北部湾港のコンテナ取扱量が新記録

広西壮（チワン）族自治区にある広西北部湾港で12月30日、1000万TEU目となるコンテナがクレーンでコンテナ船「新防城号」に積み込まれた。これにより、同港のコンテナ取扱量が1000万TEU（20フィートコンテナ換算）の大台を突破した。

また、同港の100本目のコンテナ貨物路線となるカンボジア・カンポット航路の船舶が汽笛を鳴らして大海原へ初出航し、海運と鉄道輸送が連携するシー・アンド・レール貨物列車の10218本目となる列車も運行された。

こうしたことから、北部湾の国際的玄関口としての港湾建設、国際ターミナル海港建設が重要な進展を遂げたことがわかる。北部湾港を含む西部陸海新ルートは今後も引き続き中西部地域の貨物の海外進出を促進し、西部地域の経済の質の高い発展を推進する新たな力となることが見込まれる。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月31日